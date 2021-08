Marziani … a Bolognano, letteratura e nextgen dal 10 al 12 agosto

BOLOGNANO – A Bolognano (PE) da martedì 10 fino a giovedì 13 agosto, OL//Officine Letterarie Pescara – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… a Bolognano – letteratura e nextgen” presso Campo Sportivo di Bolognano (Oratorio San Nunzio). Tre mattinate dalle 10 alle 12 per esplorare la letteratura e il suo rapporto con le nuove generazioni. Le attività si terranno all’aperto. Il progetto è realizzato con il Patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Bolognano.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “Se è vero che la letteratura aiuta a vivere e ad affrontare meglio la vita e le storie della vita, allora promuoverla presso le nuove generazioni diventa un’azione culturale socialmente utile. Incontrare i giovani e i giovanissimi oggi vuol dire non perderli domani. Investire sulla formazione culturale dei ragazzi è contribuire al bene comune di tutta la società e del suo futuro. Questo agire, attraverso la lettura e la cultura letteraria, diventa quanto di più urgente, in un momento in cui il linguaggio si impoverisce e tutto sembra svanire, dematerializzarsi a favore della comunicazione gasosa.”

“Marziani… a Bolognano – letteratura e nextgen” ospiti: Beniamino Cardines, Andrea Verocchio, Rosetta Clissa, Barbara De Filippis.

Un progetto che promuove il decentramento culturale portando la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana.

Programma:

martedì 10 agosto dalle 10 alle 12 – letteratura e coscienza ecologica – laboratorio di scrittura creativa e letture con Beniamino Cardines (scrittore, giornalista, blogger) e “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” LFA Publisher 2019 – già Romanzo vincitore del Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” nella sezione Letteratura Ragazzi, e Menzione D’Onore alle “Residenze Gregoriane 2019”. “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” LFA Publisher 2020.

mercoledì 11 agosto dalle 10 alle 12 – letteratura e amicizia – laboratorio di origami letterario

con Andrea Verrocchio (scrittore e poeta nextgen, autore di “Le idi di marzo” Masciulli Edizioni 2020).

giovedì 12 agosto dalle 10 alle 12 – letteratura e amore – laboratorio di scrittura poetica con Rosetta Clissa (“L’ignorante non parla” LFA Publisher 2020) e con Barbara De Filippis (“La chioma del vento” Le Mezzelane Casa Editrice 2019). Due poetesse pluripremiate, voci straordinarie della nuova poesia abruzzese contemporanea.

Come già con “Presente!”, “Marziani… dal parrucchiere”, “Marziani… on the beach” e “Marziani… a San Vito” – il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere.