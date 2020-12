Valdifiori: “Oggi penso che il Pescara abbia meritato molto la vittoria”

Al termine della partita Pescara – Monza è intervenuto in sala stampa il centrocampista biancazzurro Valdifiori: “la squadra dal primo minuto ha cercato la vittoria”

PESCARA – Tre punti pesanti quelli conquistati oggi dal Pescara contro il blasonato Monza. All’Adriatico 3-2 il punteggio finale con i biancazzurri per due volte raggiunti dall’ex Bettella. Le reti del Delfino portano la firma di Galano (costretto a uscire per infortunio dopo appena 32 minuti) quindi Ceter e Bocchetti, quest’ultimo con un tocco sotto allo scadere. Una vittoria conquistata al termine di una prova molto grintosa contro uno degli avversari più in forma della cadetteria. Al termine del match è intervenuto in sala stampa il centrocampista Valdifiori.

“L’importante che la squadra abbia trovato questa vittoria, dal primo minuto l’ha cercata. Abbiamo avuto la forza di trovare una vittoria meritata. Una partita che a fine primo tempo abbiamo visto che poteva essere nostra. La strada però è ancora lunga per uscire da questa posizione. Ci siamo compattati da squadra e stiamo seguendo quello che ci dice l’allenatore. Con questa classifica quello che conta adesso è fare i punti. Queste vittorie devono darci fiducia e autostima. Già da domani cercheremo di giocare meglio con un uomo in più. Il mister ci ha fatto capire che è un Pescara che ha delle buone qualità ma in primis è una squadra. Oggi penso che il Pescara abbia meritato molto la vittoria”.

TABELLINO DI PESCARA – MONZA

PESCARA: Vincenzo Fiorillo; Raoul Bellanova, Gennaro Scognamiglio, Salvatore Bocchetti, Paweł Jaroszyński, Ledian Memushaj (dal 22′ st Luca Crecco), Mirko Valdifiori (dal 22′ st Leandro Fernandes), Antonio Balzano (dal 37′ st Rodrigo Guth), Stéphane Oméonga, Cristian Galano (dal 32′ pt Fabio Maistro), Damir Ceter (dal 37′ st Christian Capone). A disposizione: Fabrizio Alastra, Luca Antei, Cristian Ventola, Alessio Riccardi, Dejan Vokič, Vladislav Blănuţă, Nicolas Belloni. Allenatore: Roberto Breda.

MONZA: Michele Di Gregorio; Giulio Donati (dal 29′ st Carlos Augusto), Davide Bettella, Filippo Scaglia, Mario Sampirisi, Kevin-Prince Boateng, Andrea Barberis (dal 19′ st Giuseppe Bellusci), Davide Frattesi (dal 29′ st Andrea D’Errico), Marco Armellino, Andrea Colpani (dal 10′ st Antonino Barillà), Pepín (dal 11′ st Dany Mota). A disposizione: Eugenio Lamanna, Franco Lepore, Lorenzo Pirola, Nicola Rigoni, Marco Fossati, Mirko Marić, Antonio Marin. Allenatore: Cristian Brocchi.

Reti: al 22′ pt Cristian Galano, al 26′ pt Davide Bettella, al 18′ st Damir Ceter, al 39′ st Davide Bettella, al 45′ st Salvatore Bocchetti.

Ammonizioni: al 39′ st Gennaro Scognamiglio (PES), al 38′ st Paweł Jaroszyński (PES), al 24′ pt Antonio Balzano (PES), al 15′ pt Filippo Scaglia (MON), al 38′ st Kevin-Prince Boateng (MON), al 45′ pt Andrea Colpani (MON).

Espulso: Filippo Scaglia (MON)