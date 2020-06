Val Vibrata, verso la conclusione gli asfalti sulla Ss 259

Lo ho annunciato il Vice Capogruppo Regionale del Pd Pepe: “L’Anas ha investito in due anni 3,2 milioni sull’importante arteria vibratiana”

TERAMO – L’ex Assessore regionale Dino Pepe, oggi Vice Capogruppo Regionale del Pd, ha dichiarato che a breve sarà rifatto l’asfalto lungo la Ss 259 completando così quella che è considerata l’arteria principale della Val Vibrata.

“Nell’autunno del 2018 la Giunta D’Alfonso, su mio forte impulso, ottenne che l’ANAS riprendesse la competenza sull’allora Sp 259 -ha detto Pepe- e, dopo una serie di sopralluoghi effettuati assieme al Responsabile Area Compartimentale Abruzzo dell’ANAS, Antonio Marasco, al Consigliere Provinciale, Mauro Scarpantonio, al Sindaco di Sant’Omero, Andrea Luzii, ed al Presidente dell’Unione di Comuni, Angelo Panichi, vennero programmati una serie di importanti interventi lungo l’arteria. Nello specifico, in questi due anni, sono stati investiti dall’ANAS circa 3,2 milioni di euro su questa strada di cui 2 milioni per la nuova pavimentazione, che verrà ultimata a breve, 700 mila euro per le barriere e la segnaletica e 500 mila euro per le rotatorie, gli impianti e diversi interventi di manutenzione”.

“Ringrazio l’ANAS ed il Responsabile Area Compartimentale Abruzzo, Antonio Marasco, per l’attenzione e la professionalità mostrata in questi due anni di interventi a favore della Val Vibrata” ha concluso l’ex Assessore regionale.