Vaccini a L’Aquila: in consegna AstraZeneca, Johnson&Johnson e Moderna

Il corriere SDA lunedì sarà di nuovo in Abruzzo per recapitare 1900 dosi del vaccino Moderna all’Ospedale San Salvatore

ROMA – Poste Italiane prosegue il proprio impegno nella distribuzione dei vaccini in Abruzzo. In consegna oggi, venerdì 14 maggio, da parte del corriere di Poste Italiane, SDA Express Courier, complessive 2900 dosi del vaccino AstraZeneca e 1600 dosi del vaccino Johnson&Johnson, destinate in parte anche all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Oltre all’Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, sono in consegna in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia.

In Abruzzo, i furgoni di SDA saranno in consegna anche lunedì 17 maggio, per recapitare 1900 dosi del vaccino Moderna destinate all’Ospedale San Salvatore.