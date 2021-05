Chieti, i consiglieri di centrosinistra sul caso di Joele Di Michele

“Attiveremo l’Amministrazione Comunale di prendere in carico il caso per trovare una soluzione, che rischia lo sfratto”

CHIETI– “Chiederemo all’esecutivo comunale di prendere in carico il caso di Joele Di Michele, il ragazzo che rischia lo sfratto da uno degli alloggi popolari di via Salvo D’Acquisto. Il suo appello gira da giorni sui social, attraverso i Servizi Sociali del Comune affinché si apra un confronto su una possibile soluzione positiva della sua situazione.

Si tratta di certo di un caso particolare, la casa è assegnata al padre 99enne ricoverato in una casa di cura, ma a parte l’emergenza abitativa e l’urgenza, non avendo egli altra sistemazione, crediamo sia necessario mettere in atto lo strumento del Pronto intervento sociale comunale da cui potrebbe emergere una soluzione.

Nei prossimi giorni ci relazioneremo con gli assessori di riferimento e gli uffici, per sbrogliare la matassa burocratica che ha condotto allo sfratto e per cercare un epilogo diverso alla sua storia”. La nota dei consiglieri dei gruppi Pd, La sinistra con Diego, Lista Ferrara sindaco, Chieti per Chieti