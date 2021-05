Vaccinazione anti Covid oggi del Sindaco D’Alberto [FOTO]

TERAMO – Nel pomeriggio di oggi il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, si è sottoposto alla alla vaccinazione anti Covid19 presso l’hub vaccinale dell’Università.

“Un momento di festa, di liberazione personale e collettiva”. Così, per il Sindaco deve essere intesa e vissuta la vaccinazione, strumento fondamentale per uscire singolarmente e collettivamente dalla pandemia. In particolare D’Alberto invita i giovani a vaccinarsi, perché in questo momento sono tra le categorie più colpite.

“E’ un gesto di grande responsabilità per la comunità, un gesto di tutela personale e un gesto che ci apre alla possibilità di riappropriarci della nostra libertà, della vita che conosciamo e amiamo”.

Il Sindaco torna a ringraziare i medici ed il personale sanitario per il loro competente e responsabile impegno; e rivolge un attestato di gratitudine anche ai preziosissimi volontari, indispensabili per lo svolgimento delle operazioni.