REGIONE – A chiusura dei lavori della seduta precedente, e in attesa delle risposte che il Governo regionale e l’assessore Liris devono ancora dare a causa dell’assenza giustificata del 1 Luglio 2021, è stata convocata una nuova seduta della Commissione di Vigilanza dal Presidente Pietro Smargiassi per la giornata di giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 10. Due sono i punti iscritti all’ordine del giorno. Il primo riguarda l’utilizzo dei fondi giusta delibera Cipe 25/2018 e avrà come relatore il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

Saranno auditi Guido Quintino Liris, Assessore Giunta Regionale competente; Luciano Mari Fiamma, CONFAPI Abruzzo; Graziano Di Costanzo, CNA Abruzzo; Flaviano Montebello, CASARTIGIANI Abruzzo; Lido Legnini, CONFESERCENTI Abruzzo; Roberto Donatelli, CONFCOMMERCIO Abruzzo; Daniele Di Marzio, CONFARTIGIANATO Abruzzo.

Il secondo punto invece riguarda il mancato compenso, da parte di Abruzzo Engineering, ai dipendenti impiegati in convenzione per le attività amministrative legate alla ricostruzione post sisma, e avrà come relatore il Consigliere regionale Giorgio Fedele. Saranno ascoltati Guido Quintino Liris, Assessore Giunta Regionale competente; Franco Di Teodoro, Amministratore Unico Abruzzo Engineering; Roberto Bussolotti, Segretario Provinciale L’Aquila UGL; Francesco Marrelli, Segretario Provinciale L’Aquila CGIL; Paolo Sangermano, Segretario Provinciale L’Aquila CISL; Michele Lombardo, Segretario Provinciale L’Aquila UIL.