“Marziani… on the beach” a Pescara, gli ospiti del 14 luglio

PESCARA – A Pescara mercoledì 14 luglio, OL//Officine Letterarie Pescara – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata” terzo appuntamento dalle ore 18 presso Stabilimento Balneare Aretusa Lungomare Pescara Sud. Un luogo all’aperto, informale, accogliente, per re-inventare l’idea di salotto letterario. “Letteratura e nextgen” ospiti: Beniamino Cardines (già vincitore del “Luigi D’Amico 2019” sezione Letteratura ragazzi, premio della Critica al FLA 2020, premio speciale della Giuria al Salinger 2020), i giovanissimi scrittori L.W.Almanacca, Andrea Verrocchio, Michele Di Virgilio, la prof.ssa Monica Ferri, lo scultore Sandro Aceto. Un progetto di decentramento culturale che porta la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana.

Come già con “Presente!” e “Marziani… dal parrucchiere” il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “Questo terzo appuntamento è caratterizzato dalla letteratura per e dalle nuove generazioni. Con un noi tre giovanissimi scrittori come L.W.Almanacca con “Angelo da battaglia” La Ragnatela Edizioni, Andrea Verrocchio con “Le idi di marzo” Masciulli Edizioni, Michele Di Virgilio con “L’Archepàntos” Il Mondo Nuovo Edizioni; inoltre interverrà la prof.ssa Monica Ferri a proposito del rapporto tra letteratura e nuove generazioni, e lo scultore OTECA/Sandro Aceto che proporrà una installazione artistica dal titolo “Mare di plastica”. Infine sarà presentato “Le avventure di Platica 2/Cose molto pericolose” di Beniamino Cardines edito da LFA Publisher, seguito del pluripremiato “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose”. Autori e autrici legati sottotraccia dalla passione per una nuova letteratura di coscienza sociale, ecologica, di cittadinanza attiva, rivolta solo apparentemente alle nextgen, in realtà per tutti.”

Prossimi appuntamenti (sempre il mercoledì alle 18) a luglio il 21-28, e 4 agosto.