Una storia per l’Abruzzo, appuntamento con “Uscite di sicurezza”: ecco quando

La convention, ispirata all’opera letteraria di Ignazio Silone e condotta da Gabriele Cirilli, in scena il 25 aprile in live streaming

SULMONA – Fil rouge della convention show sarà lo scrittore abruzzese Ignazio Silone e proprio ad una delle sue opere più famose si ispira il titolo del terzo appuntamento “Uscite di sicurezza”, per approfondire tematiche tanto attuali quanto di stimolo per il futuro: dal valore della libertà, alla ricerca delle soluzioni, dall’evasione ai beni primari, dalla salute al ruolo delle donne, alla musica.

“Uno zibaldone che rimarca ancora una volta lo stile di “Una storia per l’Abruzzo” – commentano gli ideatori Gabriele Cirilli, Paolo Esposito e Sara Vinciguerra – e quella necessità di ascoltare visioni differenti, unendo settori apparentemente lontani, ma che insieme danno la visione per il futuro. E’ stato quindi naturale dedicare questa terza puntata ad “uscite”, al plurale, e a quel viaggio che traccia la strada per individuarle, in una giornata come quella del 25 aprile dedicata alla liberazione del nostro Paese e che anticipa il ritorno alla zona gialla per molte regioni italiane”.

La convention, che vede la conduzione di Gabriele Cirilli, troverà intorno al tavolo virtuale ospiti d’eccezione:

Michelangelo Bartolo, Dirigente Responsabile UoS di Telemedicina presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni;

Leonardo De Amicis, Direttore d’Orchestra e Compositore;

Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di ACEA;

Piero Mazzocchetti, musicista e tenore;

Patrizia Ravaioli, Presidente Associazione Donne Leader in Sanità.

A Franco Di Mare, scrittore, giornalista e Direttore di Rai3, saranno affidate le conclusioni e non mancheranno interventi artistici speciali grazie al contributo video di Michele Placido, Red Canzian e, a grande richiesta, verrà trasmesso nuovamente il video dei Vip vicini all’Abruzzo.

Appuntamento a domenica 25 aprile alle ore 18 in live streaming sulla pagina Facebook e il canale Youtube “Una storia per l’Abruzzo” e sulla pagina ufficiale Facebook di Gabriele Cirilli.