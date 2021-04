Diretta Bologna – Pescara Pallanuoto: dove vedere la partita

Il Pescara riparte dalla difficile trasferta di Bologna, inizio oggi pomeriggio alle ore 15 con diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale

PESCARA – Venticinque giorni dopo l’ultimo impegno di campionato, il Pescara Pallanuoto è pronto a rituffarsi in vasca. Domani pomeriggio con inizio alle 15 e diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale, i biancazzurri sono attesi dalla difficile trasferta di Bologna contro il President, nel recupero della terza giornata del girone 4 del campionato di serie B, non disputata per la quarantena di alcuni giocatori emiliani. La squadra guidata da Franco Di Fulvio ha preparato la sfida nella piscina di Camillo Spadano Fitness, approfittando del turno di riposo dello scorso week-end per un’amichevole giocata ad Ancona. Dall’altro lato i padroni di casa arrivano alla gara dopo aver battuto in casa la Jesina, agguantando di fatto il secondo posto in classifica.

I biancazzurri devono fare a meno di Davide Giordano, costretto ai box dopo la frattura di tre costole rimediata contro il Club Aquatico a fine marzo. Il capitano dei biancazzurri in settimana è tornato in vasca svolgendo lavoro differenziato, ma servirà ancora del tempo prima che possa tornare a disposizione del mister. Indisponibile anche Andrea D’Aloisio.

“Sappiamo che il President è un avversario con valori importanti, ma noi dobbiamo fare la nostra partita”, dice alla vigilia Di Fulvio. “Nell’amichevole di Ancona la squadra ha retto bene contro una formazione di categoria superiore, almeno per tre quarti di match. Abbiamo saputo difendere, con l’aiuto del portiere Febbo che ha giocato una grande partita. Io penso che se riusciamo a ripetere quanto fatto domenica scorsa, senza farci prendere dalla frenesia e dalla confusione viste nella partita con il Club Aquatico, possiamo dire la nostra”.

Per la partita contro il President Bologna Franco Di Fulvio ha convocato 13 giocatori:

Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Trabucco, Cerasoli, Micheletti, Fazzolari, Santarelli, Ferragatti, Recchia.