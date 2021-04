Unibasket Lanciano – Pescara Basket 72-75 dts: il racconto del match

Il supplementare premia la Pescara Basket, che al termine di quarantacinque minuti di una partita equilibrata e combattuta riesce a superare la resistenza di una Unibasket Lanciano mai doma

PESCARA – Partono bene i biancazzurri, che con i canestri di Raupys, Masciopinto e Grosso si portano sul 4-9 dopo quattro minuti, ma i padroni di casa ricuciono subito lo strappo e con le iniziative vincenti di Munjic e Dabetic mettono il naso avanti sul 13-11, per poi chiudere la prima frazione sul 19-16.

Una tripla di Pucci apre la seconda frazione per la parità sul 19-19, con l’equilibrio che la fa da padrone sostanzialmente per tutta la durata del periodo. Raupys, però, commette il suo terzo fallo ed è costretto a sedersi in panchina, ma coach Vanoncini trova, a supporto di Staselis (11 punti per lui nei primi venti minuti) risorse preziosissime dalla panchina in Fasciocco, Pucci e Del Sole e, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, una schiacciata in contropiede del lungo prodotto del vivaio consente ai biancazzurri di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 36-38.

In avvio di ripresa Staselis e compagni provano ad effettuare il primo allungo significativo della partita, portandosi a +8 sul 44-52 al 28’ minuto, ma con la tegola del quarto fallo commesso da Raupys, comunque ottimamente sostituito da un positivo Del Sole. I ragazzi di coach Di Tommaso, però, non si perdono d’animo e grazie ad un buon finale di periodo del prospetto Kadjividi e Maralossou confezionano un break di 7-0 che chiude la terza frazione sul 51-52.

Gli ultimi dieci minuti non sono adatti ai deboli di cuore, con i biancazzurri che perdono definitivamente Raupys, vittima di una distorsione alla caviglia che lo costringe anzitempo alla panchina. L’equilibrio non si schioda (60-60 al 35’), con le due squadre che entrano negli ultimi sessanta secondi in perfetta parità sul 65-65 dopo un 1/2 in lunetta di Ranitovic: l’Unibasket potrebbe tirare per vincere, ma perde ingenuamente palla a 16 secondi dalla fine, con Staselis che, sul ribaltamento di fronte, non riesce a realizzare.

Si va, quindi, all’overtime, in avvio del quale i biancazzurri partono meglio, con Staselis e Capitanelli su tutti, ma commettono diversi errori in lunetta che non consentono la fuga definitiva (65-69 al 43’). Ranitovic ed Ucci prendono per mano l’Unibasket, che si porta sul 72-69 quando è appena scoccato l’ultimo giro di lancette, prima che Staselis realizzasse per il 72-71 a 24” dalla conclusione. Qui, però, i padroni di casa sono forse attanagliati dalla paura di vincere e perdono palla per infrazione di cinque secondi, lasciando quindi il possesso alla Pescara Basket, con Masciopinto che viene fermato fallosamente a 8 secondi dalla sirena: il giovane numero 7 biancazzurro rimane freddissimo ed insacca entrambi i tiri liberi (72-73), con Capitanelli e Staselis che, sulla rimessa da fondocampo, forzano i padroni di casa alla palla persa che in sostanza decide i giochi, con la guardia lituana che dalla lunetta fissa il 72-75 finale.

Torna quindi al successo la Pescara Basket, che approfittando del rinvio della partita tra Pisaurum Pesaro e Vigor Matelica raggiunge proprio questi ultimi al secondo posto a quota sei punti, a quattro di distanza della capolista Bramante, la quale ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del Pescara 1976.

Sabato prossimo Capitanelli e compagni cominceranno il girone di ritorno con la terza trasferta consecutiva sul campo del Pisaurum Pesaro.

TABELLINO

UNIBASKET LANCIANO-PESCARA BASKET 72-75 dts (19-16; 36-38; 51-52; 65-65)

LANCIANO: Montanari 2, Kadjividi 6, D’Ippolito 0, Ranitovic 16, Maralossou 9, Morina n.e., Bantsevich n.e., Ucci 14, Munjic 12, Dabetic 8, Muffa 5. Coach: Di Tommaso

PESCARA: Najafi n.e., Staselis 22, Masciopinto 12, Pucci 5, Perella n.e., Capitanelli 11, Del Sole 7, Seye n.e., Fasciocco 5, Traorè n.e., Raupys 6, Grosso 7. Coach: Vanoncini

Arbitri: Pisetta di L’Aquila e Pratola di Francavilla al Mare (CH).

Usciti per cinque falli: Del Sole e Ranitovic

Fallo tecnico alla panchina della Pescara Basket al 15’ minuto.

Fallo antisportivo a Del Sole al 29’ minuto.