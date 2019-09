Under 21 a Castel di Sangro: convocati, variazione programma

CASTEL DI SANGRO – Questa mattina con un volo da Catania è arrivata a Castel di Sangro. E inizia così un nuovo ciclo per l’Italia Under 21 firmato Paolo Nicolato. Il neo ct – promosso dopo gli ottimi risultati con l’U20 – ha esordito venerdì pomeriggio nell’amichevole contro la Moldova, ma martedì contro il Lussemburgo il gioco si farà serio con le qualificazioni a Euro 2021. La Figc continua ad accordare fiducia al centro sangrino in virtù di impianti di alto livello e di un’organizzazione e un’ospitalità ineccepibili. E non è un caso che l’Under21 torna a Castel di Sangro per la sesta volta – nei precedenti incontri ha collezionato un pareggio e quattro vittorie. La partita di qualificazione è prevista quindi per martedì 10 alle 18:30 e ci sarà da divertirsi visti i convocati da mister Nicolato.

I convocati di Nicolato

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA U21

Sabato 7 settembre 2019

h. 10.15

volo Catania – Roma Fiumicino e trasferimento presso lo Sport Village Hotel & Spa – Castel di Sangro AQ

h. 17.00

allenamento presso antistadio “Teofilo Patini” (aperto alla stampa)

Domenica 8 settembre 2019

h. 10.00

allenamento presso antistadio “Teofilo Patini” (chiuso)

h. 13.15

intervista esclusiva 1 giocatore con RAI

h. 17.00

allenamento presso antistadio “Teofilo Patini” (aperto alla stampa i primi 15 minuti)

Lunedì 9 settembre 2019

h. 10.00

allenamento (chiuso)

h. 16.45 (tbc)

conferenza stampa tecnico NICOLATO presso lo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro h. 17.30 (tbc)

allenamento allo Stadio (aperto i primi 15 minuti)

Martedì 10 settembre 2019

intervista in esclusiva NICOLATO/RAI TV

h. 18.30

gara ITALIA – LUSSEMBURGO presso lo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, a seguire conferenza stampa post gara e scioglimento delegazione