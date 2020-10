A Chieti presentazione di “Una vita a canestro”: ecco quando

Il libro scritto dal giornalista Giuseppe Rendine e da Emanuele Di Nardo che sarà presentato venerdi 23 ottobre al Liceo G.B. Vico



CHIETI – Un appassionato spaccato della storia del basket a Chieti, raccontato in un volume pubblicato alla vigilia del ritorno in serie A2 del sodalizio cestistico teatino. Così si può definire “Una città a canestro – storia e immagini di un’infinita passione”, il libro scritto dal giornalista Giuseppe Rendine e da Emanuele Di Nardo che sarà presentato venerdi 23 ottobre nel corso di un incontro con gli autori, condotto da Luca Cipollone ed organizzato dall’associazione “Noi del G.B.Vico”, presieduta da Stefano Marchionno, presso l’Auditorium della Chiesa di S. Agostino in via Silvino Olivieri a Chieti.

Il libro ripercorre attraverso risultati, aneddoti, immagini e ricordi dei protagonisti, settant’anni di vita cittadina legata al mondo della pallacanestro, passando dalle mattonelle della Villa comunale alle poltrone del PalaTricalle. Una grande passione che accomuna diverse generazioni, sempre e comunque affascinate dal mondo della palla a spicchi, nell’occasione rivisitata sotto diversi aspetti che vanno al di là di un risultato sportivo.

Posti limitati nel rispetto delle normative sanitarie, per informazioni/prenotazioni 333.2224176.