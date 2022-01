Scomparsa David Sassoli: il cordoglio di Marsilio

“L’Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, l’Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese”

REGIONE – É morto nella notte il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Aveva 65 anni e dallo scorso 26 dicembre era ricoverato per una grave disfunzione del sistema immunitario nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Da settembre aveva già annullato i suoi impegni per un’infezione, il 26 dicembre era stato nuovamente ricoverato. Ieri un aggravamento repentino delle condizioni e l’annullamento di tutti gli impegni ufficiali.

Marco Marsilio, Governatore Regione Abruzzo, lo ha ricordato così, tramite nota ufficiale: “Con la scomparsa di David Sassoli l’Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, l’Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese nelle più alte istituzioni europee. Sentiremo la mancanza del suo tratto gentile e misurato, che ne facevano un amico sincero e un competitore leale. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua comunità politica così troppo presto private del suo affetto, vanno le sincere e commosse condoglianze mie personali e della Giunta regionale che rappresento”.