TERAMO – Manca ormai poco all’inaugurazione di “Un Secolo d’Azzurro”, la mostra interamente dedicata alla Nazionale Italiana di calcio che si terrà a Teramo dal 15 aprile al 1 maggio 2023 negli spazi della Sala Ipogea di piazza Garibaldi. L’evento, promosso dalle associazioni “Teramo Sport&Co.” e “Amici del Calcio Teramano”, si svolgerà in occasione della quinta edizione del Premio “Carmine Rodomonti” e vedrà la partecipazione di grandissimi personaggi del mondo dello sport.

Sarà l’occasione, questa, per ammirare oltre 350 cimeli originali legati alla storia azzurra: dai primi palloni e scarpini arrivati in Italia nella seconda metà del XIX secolo, fino alla maglia preparata per Giorgio Chiellini nel giorno della sua partita di addio alla Nazionale con l’Argentina a Wembley. Il visitatore compirà un vero e proprio viaggio che inizia nel 1890 e termina nel 2020, ripercorrendo la storia d’Italia, non solo quella calcistica.

Ad inaugurare la mostra, sabato 15 aprile alle ore 17.30 sarà Totò Schillaci, grande ex attaccante della Nazionale Italiana; il momento del taglio del nastro sarà preceduto da spettacoli di freestyler ed accompagnato dalla presenza di alcune Scuole Calcio.

Il bomber non sarà l’unico ospite importante. Nel periodo dell’evento, infatti, faranno il loro arrivo in città anche altri big del calcio come Franco Baresi, Simone Pepe e Franco Tancredi per partecipare a convegni e incontri incentrati sui valori dello sport.

Inoltre, si parlerà di calcio femminile con Carolina Morace, di valorizzazione del territorio attraverso lo sport con l’avvocato e docente di Diritto e Management dello Sport, Pierfilippo Capello e di giornalismo sportivo, in compagnia del Presidente nazionale dell’U.S.S.I., Gianfranco Coppola. Non resta dunque che avere qualche altro giorno di pazienza prima di poter ammirare questa fantastica mostra lunga… Un Secolo d’Azzurro.