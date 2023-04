Pescara, Pnrr: presentato il Presidio territoriale di supporto ai Comuni

PESCARA – Nella mattinata odierna nel corso dell’incontro tenutasi presso questa prefettura, dedicato all’approfondimento sulle progettualità finanziate dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato presentato, ai Sindaci dei Comuni di questa provincia , dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pescara/Chieti Alessandra D’Intinosante, il Presidio territoriale unitario per i supporto ai comuni titolari di interventi finanziati con risorse del PNRR, che è operativo anche nella prefettura di Pescara.

La presentazione del Presidio-istituito in base all’intesa Interno-Mef al fine di supportare le amministrazioni locali nelle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo antimafia- è stata l’occasione per un confronto con i sindaci dei comuni della provincia di Pescara che ha evidenziato la volontà comune di condividere, ciascuno per le proprie competenze, le procedure più idonee per una corretta attuazione dei progetti previsti nell’ambito del Piano in questione.