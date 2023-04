VERONA – Oggi lo spazio dedicato al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo in fiera ha visto un susseguirsi di incontri importanti con un ottimo riscontro da parte del pubblico. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il padiglione Abruzzo per brindare al riconoscimento ottenuto dal Consorzio come Regione Enoica dell’Anno da parte di Wine Enthusiast. L’Abruzzo del vino piace sempre di più e si attesta tra le zone più interessanti in un’ottica di prospettive future.

La verticale storica di Pecorino d’Abruzzo, dal titolo “La forza nel tempo” e guidata dalla scrittrice e giornalista Adua Villa, è stata di sicuro uno dei momenti più “emozionanti” di oggi. Gli ospiti – nazionali e internazionali – hanno potuto assaggiare una selezione di 9 vini – arrivando fino a etichette dell’annata 2000 -, che ha regalato loro un percorso di degustazione davvero unico.

“Con questa degustazione abbiamo voluto raccontare le diverse sfaccettature di quello che è diventato uno dei vini più importanti della nostra regione”, spiega Alessandro Nicodemi. “Già conoscevamo la piacevolezza di questo vino nella sua versione più fresca ma abbiamo potuto toccare con mano il grande potenziale evolutivo del Pecorino che, a distanza di oltre vent’anni, riesce ad impressionare i palati più esigenti”, conclude Nicodemi.

“La forza nel tempo per noi è data proprio dall’acidità e dalla freschezza che costituiscono una peculiarità del Pecorino e consentono a questi vini di invecchiare molto bene”, aggiunge Adua Villa.

Grande partecipazione anche a tutti gli altri eventi messi in calendario dal Consorzio nella giornata odierna: a partire dalla degustazione dedicata agli operatori provenienti da UK e dal Nord Europa. Bene anche la masterclass sul Cerasuolo d’Abruzzo, durante l’evento targato FISAR in rosa: “Vino Emotivo: un viaggio alla ricerca delle emozioni, tra territorio, storia e cultura – Convegno sul Cerasuolo d’Abruzzo”.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui e l’enologia regionale continuerà a raccontarsi al settore nelle ultime due giornate della maratona fieristica più attesa dell’anno.