Un nuovo atelier per i bambini del nido Anna Ferrante a Teramo

TERAMO – Si terrà oggi, mercoledì 6 novembre, alle ore 16.00 presso il nido Anna Ferrante, l’inaugurazione del nuovo atelier realizzato nell’ambito del Progetto ‘FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti’, che vede coinvolti come partner territoriali il Comune di Teramo, l’Istituto Comprensivo “Zippilli- Lucidi, le associazioni del terzo settore Teramo Children e Deposito dei Segni.

Il progetto nazionale, promosso da Fondazione Reggio Children, è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si propone di far lavorare insieme quattro territori (Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo) per potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni.

Interverranno, tra gli altri, Lia Valeri, dirigente scolastico dell’I.C Zippilli-Lucidi, Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e Maria Cristina Marroni, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Teramo.