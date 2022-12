“Un Natale da favola”, spettacolo teatrale oggi a L’Aquila

L’AQUILA – E’ previsto per oggi, venerdì 16 dicembre, uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia teatrale Il Cerchio, in collaborazione con la Scuola di Teatro Drama, dal titolo “Un Natale da favola” che si terrà presso la Sala “Famiglia di Nazareth” in Piazza S. Pio X alle ore 18:30.

Protagonisti saranno gli allievi più piccoli della Scuola di Teatro Drama con età dai 3 agli 11 anni che allieteranno piccoli e grandi con un’insolita storia natalizia, arricchita dai canti degli allievi del corso di Canto. La regia è di Rosanna Lancione; scenografie, costumi e trucco di scena di Caterina Cocciolone; le maestre di canto sono Ilaria Alexandris e Maria Sulli.

Il costo del biglietto è di euro 10,00; gratuito sotto i 2 anni; 8,00 euro sotto i 10 anni. Info e prenotazioni: 3492550046; 3403878214; compagniateatraleilcerchio@gmail.com; scuoladiteatrodrama@gmail.com