Campli, aperto lo sportello psicologico per emergenza Coronavirus

Dal 19 marzo attivo uno sportello per il supporto psicologico per qualsiasi difficoltà legata al Coronavirus; l’iniziativa è del Comune

CAMPLI (TE) – É attiva dal 19 marzo nel Comune di Campi (TE) uno supporto psicologico, per poter comunicare le proprie difficoltà in relazione all’emergenza per Coronavirus. Dalle preoccupazioni per il contagio, passando per le difficoltà di adattamento dovute al rapido cambiamento di abitudini e routine, sino al senso di solitudine per la lontananza fisica dai propri cari.

Lo sportello sarà aperto il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

Per informazioni circa la possibilità di consulti individuali telefonici tramite skype si invita a contattare il numero 3206497687.