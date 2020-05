Un buon motivo per visitare l’Italia? Sulmona

I turisti stranieri, in tempo di emergenza Coronavirus, viaggiano con la fantasia: tra le loro mete c’é Sulmona. Lo scrive il Telegraph

SULMONA (AQ) – La prossima estate i turisti stranieri non trascorreranno le vacanze in Italia a caua dell’emergenza Coronavirus. Tra questi, che nel 2019 hanno rappresentato il 50,3% delle presenze totali sul territorio nazionale, in moltissimi erano arrivati dal Regno Unito. Con la fantasia, però, continuano a viaggiare in Italia.

Un recente articolo del Telegraph ha elencato 20 motivi per cui si tornerà in Italia dopo il lockdown. “Perché nessun altro ha così tante ricchezze come il nostro Paese ha così tante ricchezze. Una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e una miscela così efficace di antico e moderno, bello e seducente come l’Italia”. Tra le mete indicate figura anche Sulmona.