Stanziati oltre 2milioni di euro per il Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio

L’intervento si propone di fornire alcuni servizi necessari per l’accoglienza dei visitatori mediante la creazione di un punto informativo

AVEZZANO – “Altro impegno mantenuto dalla Regione Abruzzo: sono stati, infatti, stanziati 2 .190.000 euro, nella programmazione Fsc, per l’intervento di valorizzazione del Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio ad Avezzano – località Borgo Incile – che coinvolgerà anche il versante del comune di Capistrello”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. Un investimento cospicuo, come mai si era visto prima – continua Verrecchia- sull’antico sito che conserva i resti dell’Emissario del I sec. d.C., realizzato per la bonifica parziale del lago del Fucino. L’intervento si propone di fornire alcuni servizi necessari per l’accoglienza dei visitatori, mediante la creazione di un punto informativo all’interno o in prossimità del Parco, comprensivo di un settore multimediale, con la realizzazione di servizi igienici e uno spazio giochi per bambini. “In tal modo – precisa Verrecchia- l’area di visita potrà rivestire un ruolo centrale nelle azioni di valorizzazione dell’intero territorio, ponendosi come punto di riferimento e coordinamento delle attività turistiche. Inoltre, l’ampliamento e il miglioramento dei percorsi all’interno delle gallerie, nonché la loro differenziazione in base a livelli di difficoltà progressivi, permetterà di fornire un’offerta ampliata e maggiori opportunità di visita e di permanenza nel Parco”, conclude Verrecchia.