Turismo, alla BIT Di Giuseppantonio lancia proposta ai sindaci abruzzesi

Il Sindaco di Fossacesia ha proposto una collaborazione tra Comuni del teramano e del pescarese con quelli del chietino

FOSSACESIA – Creare i presupposti per una collaborazione tra i comuni costieri del teramano e del pescarese con quelli del chietino per sviluppare e promuovere il turismo abruzzese. Iniziative e progetti che vadano in linea con i programmi del Settore Turismo della Regione Abruzzo.

È la proposta lanciata ai sindaci abruzzesi presenti all’ultima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), svoltasi a Milano, dal primo cittadino di Fossacesia e vice presidente del Consiglio Nazionale ANCI, Enrico Di Giuseppantonio, che ha partecipato alla rassegna internazionale nel capoluogo lombardo insieme ad altri sindaci e tecnici dei Comuni.

Un’ occasione per rappresentare agli operatori e ai buyers Fossacesia con le sue bellezze, le tradizioni, le testimonianze storico-culturali e l’enogastronomia. Alla Fiera Milano City, le attenzioni principali sono ricadute in particolare sulla Costa dei Trabocchi con la sua Via Verde e sulle sue potenzialità, finite al centro di un partecipato dibattito «che ha messo in luce proprio l’importanza della collaborazione tra i comuni attraversati dalla pista ciclopedonale, la Regione, la Provincia, e altri enti e associazioni. Per quanto riguarda Fossacesia – ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio – la Grande Partenza del Giro d’Italia nel maggio dello scorso anno, e tutte altre manifestazioni di carattere nazionale che si sono svolte sul litorale e in città, hanno visto aumentare ulteriormente le presenze. Già lavoriamo per la prossima stagione, dal 17 al 19 maggio, ad esempio, ospiteremo di nuovo la rassegna Art Bike&Run+Wine: con un grande villaggio, per giornate all’insegna della vita all’aria aperta del divertimento; con tante proposte fra le quali scegliere, ideali per famiglie, amici, gruppi per 3 giorni di arte, natura, scoperta del territorio; attività sportive ciclopedalate, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche abruzzesi”.

È una crescita che va consolidata e certamente non limitata solo a livello locale. “Di qui, l’idea di mettere insieme i centri costieri, da Martinsicuro a San Salvo, per dar vita a una forte promozione delle nostre località che possono offrire a chi desidera fare del soggiorno e della vacanza in Abruzzo un’esperienza capace di coniugare natura, arte, cultura, buon cibo, eventi, tradizioni, in un contesto unico e di straordinaria bellezza – sottolinea Di Giuseppantonio -. La proposta prende spunto dall’esperienza maturata in questi anni attraverso la collaborazione, consolidatasi con la 106 edizione della Corsa Rosa, tra i centri di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro, consapevoli che il turismo sulla Costa dei Trabocchi, è il vero volano dell’economia locale. Allargare questa intesa ai centri costieri abruzzesi, a nord e a sud, non potrà che trasformarsi in un forte e incisivo contributo alle strategie turistiche promosse dalla Regione».