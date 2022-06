La UilTemp continua a crescere nelle elezioni RSU somministrati alla Asl 1

Eletti 9 rappresentanti alla prima occasione che il sindacato ha avuto per affrontare, come categoria, tale percorso di scelta

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo la nota pervenuta dal Segretario generale Uiltemp Abruzzo, Maurizio Sacchetta. “La Uiltemp Abruzzo e i neo eletti Rsu Roberta Moro, Massimo Zarrolli, Alessi Zanon, Monica Piacente, Mario Felli, Sharon Sebastiani, Cinzia Clemente, Edoardo Duronio Di Bartolomeo, Vannia Lorella Tribuiani -si legge nella nota- ringraziano sentitamente i 218 lavoratori e lavoratrici in somministrazione presso la Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila per la fiducia dimostrata ai candidati e all’organizzazione, ma soprattutto per aver attestato l’avvenuta presa di coscienza dei propri diritti e della volontà a mantenerli attivi. Diritti che i lavoratori e le lavoratrici appartenenti alla nostra categoria pensano di non avere, a causa di alcuni datori di lavoro che utilizzano in modo improprio la somministrazione non rispettando le normative legislative e contrattuali che prevedono invece la parità di trattamento.

Per la Uiltemp Abruzzo il risultato è importante e va festeggiato. In tredici anni di attività della nostra organizzazione sindacale questa è la prima occasione che, come categoria, abbiamo avuto per affrontare tale percorso di scelta dei propri rappresentanti. Le elezioni dei rappresentanti Rsu somministrati in Asl 1 danno nuova forza al percorso di “lotta” intrapreso dalla Uiltemp Abruzzo a fianco di lavoratrici e lavoratori somministrati nella sanità abruzzese per il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, oggi escluso dalla legge Madia: porteremo pertanto tale rivendicazione all’assessore alla sanità Nicoletta Verì”.