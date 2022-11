“Tutti a Teatro”, al via la programmazione Florian 2022/23

Da ottobre a dicembre la storica rassegna in scena all’Auditorium Flaiano di Pescara e Teatro Comunale di Città Sant’Angelo: le date di tutti gli spettacoli

PESCARA – Ricomincia il teatro per i bambini e le bambine, con una nuova scoppiettante stagione di spettacoli che si avvicenderanno in due spazi della provincia ormai molto conosciuti per la programmazione Florian della domenica pomeriggio, programmazione che si avvale della collaborazione del Comune di Città Sant’Angelo e del sostegno della Regione Abruzzo e del MIC-Ministero della Cultura.

Gli appuntamenti con la storica rassegna di teatro ragazzi Tutti a Teatro! attiva da vari anni e che ha formato generazioni di giovani spettatrici e spettatori, riprendono con una nuova stagione Domenica 6 novembre al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo.

Come gli scorsi anni gli appuntamenti saranno alternati nei due spazi, entrambi molto accattivanti e adatti al giovane pubblico, a Città Sant’Angelo un piccolo teatro storico dal grande fascino incastonato tra le piazze del paese, il Teatro Comunale, e l’Auditorium Flaiano a Pescara, ormai un punto di riferimento per le famiglie che il Florian anima da anni con appuntamenti per ragazzi. Alle repliche domenicali si affiancheranno i matinée per le scuole di lunedì, continuando nell’azione di diffusione e conoscenza del teatro presso le giovani generazioni che il Florian porta avanti da più di vent’anni.

La prima parte della programmazione, fino a dicembre 2022, proporrà sette spettacoli, per un pubblico dai 4 anni circa ma con un appuntamento anche per bambini più piccoli, dai 2 anni, e un ultimo appuntamento prima di Natale con uno spettacolo per tutto il pubblico.

PROGRAMMA

Si comincia, Domenica 6 novembre ore 17.00 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, con una produzione Florian Metateatro/Oscar Strizzi (Pescara-Lanciano) di Illusionismo, magia, mimo, sand art, ombre cinesi dai 4 anni, Il Magico Oscar nel paese delle Meraviglie di e con Oscar Strizzi, fantasista illusionista, con un genere di spettacolo poetico, magico e surreale che coinvolge persone di ogni età e provenienza. Oscar Strizzi si è esibito su numerosi palchi nazionali ed internazionali lavorando con grandi nomi dello spettacolo quali il prestigioso “Le Cirque Du Soleil”.

Si passerà poi all’Auditorium Flaiano di Pescara, Domenica 13 novembre sempre alle ore 17.00 con la Compagnia Granteatrino di Bari, attiva da quarant’anni nel teatro di figura con pupazzi e burattini che porterà aPescara Il gatto con gli stivali con la regia Paolo Comentale, storico fondatore, nello spettacolo dai 5 anni ispirato alla fiaba classica di Charles Perrault.

Si prosegue Domenica 20 novembre ore 17.00 e alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Città S.Angelo con l’Orchestra Giovanile “12 Note”diretta dal M° Riccardo Rossi, e lo spettacolo Disney, Marvel & Co… un Concerto-spettacolo per tutti a partire dai 4 anni. Un’occasione importante per ascoltare dal vivo l’orchestra formata da circa cinquanta giovani musicisti provenienti dalle undici scuole della Rete “12 Note ad alta fedeltà” coordinata dalla Prof.ssa Manuela Martinelli e dalla Prof.ssa Antonella Trisi. Il concerto spettacolo sarà un viaggio musicale tra principesse, supereroi ed indimenticabili personaggi accompagnato dalle scene più belle dei relativi film. Un programma che farà rivivere la magia creata dalle immagini e soprattutto l’emozione della musica eseguita dal vivo da un’orchestra di giovanissimi talenti.

Domenica 27 novembre ore 17.00 si torna a Pescara, all’ Auditorium Flaiano con un’altra compagnia italiana di lunga esperienza nel teatro ragazzi, il Teatro Telaio di Brescia con ABC del Natale per la regia di Angelo Facchetti, in un Teatro d’attore con musiche dal vivo dai 4 anni. Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, si costruisce insieme un alfabeto del Natale, partendo da una stalla e da due animali: l’Asino e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. Occorre dunque ricominciare.

Dicembre inizia al Teatro Comunale di Città S.Angelo con Frentania Teatri / Gruppo E-Motion (Termoli/L’Aquila) Domenica 4 dicembre ore 17.00 e il loro Il soldatino di stagno, liberamente tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen con la drammaturgia e regia di Giandomenico Sale. Le fiabe, le nenie, i canti e i rituali della tradizione meridionale tramandati oralmente si mescolano e si contaminano con la fiaba nordica, dando vita a uno spettacolo di Teatro-danza e musica adatto per un pubblico dai 5 anni.

Il calendario continua con un importante appuntamento dedicato anche ai piccolissimi, dai due anni, con la compagnia di Empoli Giallo Mare Minimal Teatro, con Le avventure del pesce Gaetano, ispirato al libro “Il pesciolino nero” di Samad Behrangi, di e con Vania Pucci, e realizzato con disegni di sabbia e animazioni digitali. E’ la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, lassù sulle alte montagne, e prima di addormentarsi guarda il cielo pieno di stelle e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Domenica 11 dicembre ore 17.00 all’ Auditorium Flaiano di Pescara.

Questa prima parte di programma di Tutti a Teatro! si conclude con un appuntamento speciale per un Natale tutti insieme, Domenica 18 dicembre ore 17.00 al Teatro Comunale di Città S.Angelo con la Compagnia di canto popolare di Pineto Il Passagallo e le narrazioni di Francesca Camilla D’Amico, in E la stella rifulgeva, canti e sacre leggende popolari in Terra d’Abruzzo, un concerto dedicato ai canti ed alle leggende popolari appartenenti al patrimonio culturale della tradizione orale abruzzese.

Tutti gli spettacoli, con un biglietto unico di 6€, saranno accompagnati dall’appuntamento. Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro.

Per info e prenotazioni 393/9350933 085/2059278