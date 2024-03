“Wonderland”, l’Antico Teatro dei Burattini in scena a Teramo

TERAMO – Dopo la data di venerdì 15 marzo a Pineto l’Antico Teatro dei Burattini sarà in scena a Teramo con Wonderland. Sabato 16 marzo nella sala Teatro San Berardo sono previsti due spettacoli per bambini alle ore 16 e alle ore 17.30. Lo spettacolo avrà come tema unità e uguaglianza ed è necessaria la prenotazione. Per info, prenotazioni e coupon sconto è disponibile il numero 320.1986474 (solo tramite messaggio Whatsapp). Evento in collaborazione con “Mamma dove mi porti?”.

