La tutela dei diritti dei detenuti, ciclo di seminari a Novembre 2020

TERAMO – ELSA, The European Law Students’ Association è la più grande associazione al mondo di giovani giuristi. Il 6, 10 e 17 novembre 2020 organizza un ciclo di seminari dal titolo “La tutela dei diritti dei detenuti”. Di seguito il programma dei tre incontri e alcune informazioni sull’associazione.

CICLO DI SEMINARI: “LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI”

Seminari:

1. DALL’ART. 27 COST. ALLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Ospiti: Professor Giuliano Amato; Professor Roberto Bin; Professor Marco Ruotolo; Professoressa Silvia Talini

Data evento: 6 Novembre, ore 12:00

Luogo evento: Google Meet

Durata dell’evento: 150 minuti circa con ogni intervento pari a 30 minuti

2. EUROPA: L’ERGASTOLO OSTATIVO E IL SUPERAMENTO DELLA PENA DETENTIVA

Ospiti: Professor Davide Galliani; Professoressa Silvia Larizza; Professor Stefano Montaldo

Data evento: 10 Novembre, orario da stabilire

Luogo evento: Google Meet

Durata dell’evento: 150 minuti circa con ogni intervento pari a 30 minuti

3. OLTRE IL CARCERE: IL CULTO DELLA CELLA DA DEMOLIRE

Ospiti: Professoressa Chiara Berti; Dottoressa Valentina Calderone; Dottor Francesco Lo Piccolo

Data evento: 17 Novembre, 10:30

Luogo evento: Google Meet

Durata evento: 150 minuti circa con ogni intervento pari a 30 minuti.

Indipendente, apartitica, non governativa, aconfessionale e senza scopo di lucro, ELSA nasce per completare la formazione degli studenti in materie giuridiche, colmando il gap tra il mondo universitario e quello lavorativo. Dal 1981, data della sua fondazione, opera su tre livelli (locale, nazionale, internazionale) e consente di connettere in un unico grande network più di 40.000 soci, tra studenti e neolaureati, in 44 Paesi europei.

L’obiettivo è quello di contribuire all’educazione giuridica, nonché alla promozione della responsabilità sociale. ELSA offre ai propri soci gli strumenti per approfondire la conoscenza e il confronto tra i differenti ordinamenti europei in un’ottica di dialogo e cooperazione scientifica. ELSA gode dello status di membro osservatore presso alcune delle principali istituzioni internazionali, quali Consiglio d’Europa, WIPO, UNCITRAL ecc.