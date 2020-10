Pescara, cimiteri cittadini: volontari in supporto per le festività

PESCARA – La Protezione Civile affianca gli operatori di Ambiente per garantire l’ottimale apertura e la fruizione dei cimiteri cittadini. È stato deciso nel corso di un incontro per fare il punto della situazione tra gli assessori al ramo Mariarita Paoni Saccone ed Eugenio Seccia e il direttore di Ambiente Massimo Del Bianco, per poter rassicurare i cittadini in occasione delle giornate dedicate al culto dei defunti. Cinque volontari saranno dislocati nella struttura di San Silvestro e otto in quella di Largo Madonna e vigileranno affinché siano rispettate le norme anti-Covid e tutte le prescrizioni sanitarie (mascherine, distanziamento sociale e disinfezione) dovute al perdurare dell’emergenza.

«Siamo soddisfatti – così Paoni Saccone e Seccia – di questa sinergia operativa messa in campo per garantire l’attività economica dei fiorai, la sicurezza dei cittadini e la regolarità dell’afflusso e del deflusso dai cimiteri. Ringraziamo poi le associazioni di volontariato sempre in prima linea e sempre protagoniste in positivo nel venire incontro alle esigenze della collettività, e che anche in questa occasione hanno dimostrato sensibilità e partecipazione attiva».

Le strutture saranno aperte al pubblico domenica I novembre e lunedì 2 novembre dalle ore 08.00 alle ore 17.00.