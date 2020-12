Serie C, diretta Turris – Teramo: ecco dove seguire la partita

Domenica 13 dicembre si gioca Turris – Teramo, gara valida per la 15° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Domenica 13 dicembre, allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, si giocherà Teramo -Vibonese, match valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Catanzaro e sono ottavi in classifica con 20 punti, a pari merito con il Catania. Gli ospiti, sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Vibonese e sono terzi in classifica a quota 25. L’ultima sfida tra le due compagini risale alla stagione 1996/1997 quando i granata si imposero per 2-0.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

La gara sarà diretta dal sig. Valerio Maranesi di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Federico Votta di Moliterno (PZ) e Giovanni Dell’Orco di Policoro (MT), quarto uomo il sig. Andrea Ancora di Roma 1. Sono ben quattro i precedenti con il Diavolo, sempre imbattuto sinora:

27/09/2020, Serie C: Teramo – Palermo 2-0 (Santoro, Di Francesco);

21/09/2019, Serie C: Rende – Teramo 1-1 (Bombagi);

08/08/2018, Coppa Italia: Teramo – Fermana 0-0;

22/12/2017, Serie C: Teramo – Mestre 2-0 (Caidi, Barbuti).

Diretta Tv e Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Turris – Teramo

Il Turris potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Abagnale tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Rainone-Di Nunzio e ai lati da Esempio e Loreto. In mezzo al campo Romano, Fabiano e Franco. Tridente offensivo composto da Giannone, Longo e Da Dalt. A sorpresa nel Teramo non ci sarà Piacentini. In un comunicato della società si legge: “In seguito al mancato accordo inerente la prosecuzione del rapporto contrattuale con il calciatore Matteo Piacentini, in scadenza a giugno 2021, si comunica che lo stesso resterà al di fuori della lista dei convocati negli impegni ufficiali del club, in attesa di trovargli adeguata sistemazione nella prossima finestra di mercato”. Paci potrebbe quindi schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Bunino e Iotti al centro e da Bombagi e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Mungo e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Bombagi, Bunino, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.

TURRIS (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Romano, R. Fabiano, Franco; Giannone, Longo, Da Dalt. Allenatore: Fabiano.