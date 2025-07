PESCARA – La Responsabile regionale di Azzurro Donna Abruzzo, Avv. Valeria Toppetti, ha dichiarato “Nella qualità di Responsabile Regionale di Azzurro Donna Abruzzo, il movimento politico femminile di Forza Italia, ho avuto il piacere di organizzare, insieme al coordinamento delle province di Pescara, un importante momento di confronto nella serata di mercoledì 16 luglio presso il lido Barracuda a Pescara sul tema del turismo sostenibile. Insieme agli ospiti intervenuti, il Sindaco di Pescara, Avv. Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Regionale, Dott Lorenzo Sospiri e il Responsabile Nazionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia, Dott. Carlo De Romanis, è stato operato il focus sul tema del turismo a livello nazionale e regionale. Hanno inviato i loro saluti l’On. Catia Polidori, Responsabile Nazionale di Azzurro Donna e l’On. Nazario Pagano, Coordinatore Regionale di Forza Italia, i quali non sono potuti intervenire in quanto impegnati nei lavori parlamentari.

Sono giunti anche i saluti del Dott. Daniele D’Amario, Sottosegretario della Giunta Regionale con delega al Turismo. È ormai evidente che il turismo non può prescindere dall’essere collegato ad una buona rete di trasporti, alla riqualificazione urbana, all’ampliamento della stagionalità, al turismo d’accoglienza, al turismo delle radici, al turismo religioso, al turismo sportivo, al Made in Italy, alla internazionalizzazione ma sempre valorizzando la tipicità e peculiarità di ogni territorio italiano ricco di tradizioni e bellezze uniche.

Abbiamo parlato dell’Abruzzo come regione industriale ma a forte vocazione turistica grazie al mare connotato, come nella nostra città di Pescara, da bandiere blu che si ripetono negli anni, dai molti parchi che la definiscono come regione verde d’Europa, dalle molte bellezze artistiche e architettoniche e da una rete di trasporti sempre in crescita in ogni direzione. Abbiamo ascoltato le proposte e le idee degli amici intervenuti e riportato la sintesi dell’importante incontro degli Stati Generali del Turismo di Forza Italia che si è svolto a Roma la scorsa settimana, evento in cui i principali operatori di settore del nostro paese hanno avuto l’opportunità di rappresentare al mondo politico le proprie iniziative e i propri bisogni nell’interesse della crescita del nostro territorio nazionale e locale”.