Truffe agli anziani, parte la campagna di sensibilizzazione di Ada Abruzzo

L’iniziativa si chiama “Occhio alle truffe” e prevede dieci regole da osservare per evitare di essere truffati

REGIONE – L’Ada Abruzzo lancia la campagna “Occhio alle truffe” e si prepara per l’incontro con gli anziani del territorio e le forze dell’ordine. I raggiri a danno delle persone di una certa età sono ormai all’ordine del giorno.

Proprio per questo l’associazione che tutela i diritti degli anziani ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione con dieci regole da osservare per evitare di essere truffati.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del progetto Inclusione attiva per la qualità della vita finanziato con i fondi anno 2021 a valere sull’avviso pubblico della Regione Abruzzo: “Per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la

realizzazione di attività di interesse generale – di cui all’art 5 del Codice del terzo settore”

Il capofila l’ Ada Abruzzo ed i partner del progetto Ada L’Aquila est, Croce Rossa di Carsoli e Avis comunale San Vincenzo Valle Roveto e Roccavivi, coordineranno le attività, l’obiettivo è quello di arrivare in tutte le abitazioni delle persone anziane e dare loro dei suggerimenti su come comportarsi in determinate occasioni.

“Occhio alle truffe vuole essere un valido aiuto per tutti coloro che sono soli e spesso si trovano in situazioni scomode”, ha precisato la presidente regionale dell’Ada, Eleonora Pensa, “i dati ci dicono che gli anziani truffati sono sempre di più, proprio per questo abbiamo deciso di andargli incontro e cercare di aiutarli”.

Oltre alla diffusione delle regole per non essere truffati l’Ada Abruzzo organizzerà il 29 settembre nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto un momento di incontro e di confronto tra l’associazione, le forze dell’ordine e gli anziani al fine di sensibilizzarli ulteriormente anche in vista della stazione invernale quando spesso la maggior parte di loro si trova sola in casa.