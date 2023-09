PalaTricalle, incontro tra Comune di Chieti e Asd sul futuro della struttura

Obiettivo di divenire ad una gestione indiretta della struttura che contemperi sostenibilità economica per l’Ente e fruibilità dell’impianto

CHIETI – Si è svolta lo scorso venerdì, negli uffici dell’assessorato allo sport, la riunione tra il Comune e le Asd che utilizzano il Pala Tricalle con l’obiettivo di divenire, in tempi stretti, ad una gestione indiretta della struttura che possa contemperare le esigenze di sostenibilità economica per l’Ente e la piena fruibilità dell’impianto per tutte le realtà del territorio.

“È stato un incontro importante che con gli uffici abbiamo fortemente voluto – afferma l’assessore allo sport Manuel Pantalone – che ha assunto a tutti gli effetti l’essenza di un’indagine di mercato volta ad individuare, nella massima trasparenza e nella piena condivisione, un’associazione che potesse essere nelle condizioni di gestire, temporaneamente, il palazzetto nelle more dell’espletamento di procedure che in futuro ci consentiranno di procedere a un affidamento pluriennale”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di erogare servizi sempre più efficienti pur nella necessità di farli coesistere con i rigidi parametri previsti dalla procedura di dissesto: “Sino a poco fa avevamo 16 impianti a gestione indiretta e 2 a gestione diretta e ad oggi, dopo aver affidato anche lo Stadio Angelini, puntiamo ad una gestione indiretta per tutti i nostri 18 impianti sportivi comunali. Si tratta di un processo virtuoso che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento e che ci porterà ad un sostanziale risparmio e al contempo alla piena erogazione dei servizi destinati agli sportivi della nostra Città”. Dopo la riunione in questione, su richiesta delle suddette asd, l’Ente ha concesso un’ulteriore settimana di tempo al termine della quale si procederà con un affidamento temporaneo che consentirà di salvaguardare il funzionamento della struttura e lo svolgimento di tutti i campionati previsti. Le associazioni che hanno preso parte al tavolo sono il Chieti Basket 1974, l’Armonia d’Abruzzo, la Tullio Di Giovanni Boxe, l’A.s.d. Città di Chieti e l’A.s.d Chieti Basket.