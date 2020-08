Trofeo Matteotti, precisazione su data e attività promozionali

Martelli: “Le scadenze delle competizioni sportive di rilievo internazionale, come nel caso del Trofeo Matteotti di ciclismo non sono stabilite a livello locale ma, al contrario, dagli organismi federali di livello sovranazionale”

PESCARA – “Come amministrazione abbiamo certamente a cuore il successo e la tenuta del sistema commerciale cittadino che rappresenta da sempre il pilastro dell’economia di Pescara. Non è quindi nostra intenzione in questa sede declinare al ruolo che l’amministrazione ha, e ha intenzione di avere, in ordine al rilancio delle iniziative promozionali in favore dell’immagine di Pescara e della categoria degli esercenti, come questi ultimi e le associazioni di settore ben sanno; nel contempo va però affermato che le scadenze delle competizioni sportive di rilievo internazionale, come nel caso del Trofeo Matteotti di ciclismo che si correrà sabato 29 agosto, non sono stabilite a livello locale ma, al contrario, dagli organismi federali di livello sovranazionale.

Il fine è sempre quello di proiettare l’immagine della nostra Pescara anche al di fuori dei confini regionali, grazie – in questo caso – a un evento di prestigio come il Matteotti, evitando di perdere quell’appeal che la classica del pedale ha, fin dal 1945, presso la Federazione ciclistica internazionale. Da ciò si deduce che l’amministrazione ha dovuto accogliere, né avrebbe potuto esimersi dal farlo, quanto l’Uci (Unione ciclistica internazionale) ha richiesto. Si tratta del primo evento del calendario internazionale dopo il lockdown, tutti gli occhi saranno puntati su di noi; un evento che i media trasmetteranno in mondovisione, proiettando le immagini di Pescara per una platea vastissima.

Aggiungo il fatto che non va escluso, anzi è più che presumibile che vada a determinarsi, nonostante le interdizioni alla sosta nell’area centrale, un maggiore afflusso in centro di cittadini e visitatori per gli eventi collegati alla competizione; auspico quindi che ciò favorisca un miglioramento del volume di affari per negozi e attività aperte al pubblico. In altre parole, utilizzeremo al meglio le aree di risulta per accogliere le persone nel cuore del nostro centro commerciale naturale. In conclusione, il Comune è dalla parte degli operatori economici, nell’interesse della città e di chi sul nostro territorio continua ad investire con coraggio e determinazione in un momento certamente non facile”. Lo riferisce in una nota l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli.