Trofeo Industria, Commercio e Artigianato 2022: l’ordine d’arrivo

SANT’ONOFRIO DI CAMPLI – Arriva dallo sci di fondo il nuovo vincitore nell’albo d’oro del Trofeo Industria, Commercio e Artigianato a Sant’Onofrio di Campli: è stato Leonardo Di Santo della Vini Fantini Sportur Freebike ad imporsi nella classica juniores organizzata con la regia di Gabriele Pompa per conto dell’Asd Antonio Franchi e della Fonte Collina-Studio Latini in sinergia con la Pro loco (come evento collaterale alla Sagra del Peperone) e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Campli.

Sono stati 101 gli atleti della categoria juniores a presentarsi ai nastri di partenza di questa gara che ha voluto ricordare Luigi Pizzuti e un indimenticato campione di ciclismo che ha partecipato al Giro d’Italia e al Tour de France: Antonio Franchi prima gregario di Fausto Coppi e poi diventato dirigente di ciclismo ai tempi della Baiengas.

Alla presenza di Federico Agostinelli (sindaco di Campli), Antonio Frangioni (vice sindaco di Campli), Agostino Rapini (delegato allo sport di Campli), Pietro Adriani (consigliere comunale di Campli), Gabriele Di Meco (vice presidente regionale FCI Abruzzo), Maurizia Corradetti (presidente del comitato provinciale FCI Teramo), Gabriele Frangioni (presidente dell’Asd Antonio Franchi) e Loredana Tranquilli (presidente il gruppo ha preso il via alla gara con un notevole dispendio energetico per il gran caldo e anche per i saliscendi da superare tra Villa Ricci, Villa Camera, dodici passaggi a Sant’Onofrio e il giro finale con il transito a Bellante percorrendo in senso contrario il circuito della Tirreno-Adriatico nel mese di marzo scorso dove spiccò il volo Tadej Pogacar che sta guidando tutt’ora il Tour de France con il piglio del dominatore.

Da un gruppo di tredici battistrada sono usciti i principali protagonisti di questa edizione: con uno spunto irrestistibile in volata, Di Santo è riuscito a piegare la concorrenza di ben tre corridori della nazionale Ucraina: Danil Shyrin, Yevhenii Testsov e Yevhenii Spashencko.

Di Santo, atleta di Opi al primo anno da juniores con la Vini Fantini Sportur Freebike, si è aggiudicato la seconda corsa in carriera debuttando nel ciclismo lo scorso anno con il Team Go Fast tra gli allievi: “Siamo rimasti in sei dopo una fuga partita a metà corsa e tra i fuggitivi c’erano tre atleti della nazionale ucraina che facevano il gioco di squadra e in volata sono riuscito a batterli. Da abruzzese vincere una gara in casa è bello, sono solo agli inizi nel mondo del ciclismo e la stagione è ancora lunga”.

Così Gabriele Pompa a nome di tutto il comitato organizzatore: “È stato un successo per tutti e abbiamo voluto fare le cose con maggior scrupolo per la sicurezza dei ragazzi ed anche la scelta del nuovo circuito finale a Bellante è stata fatta per tale ragione. Chi viene qui a Sant’Onofrio di Campli ritorna volentieri e con tanto affetto verso questo piccolo borgo”.

A questo link https://www.youtube.com/watch?v=VwaYm8RHnqg la sintesi in onda all’interno della rubrica settimanale A Ruota Libera con il commento di Roberto Cicchinè e le riprese dell’operatore Stefano Renzi.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO SANT’ONOFRIO

1° Leonardo Di Santo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) 104 chilometri in 2.39’05” media 39,220 km/h

2° Danil Shyrin (Nazionale Ucraina)

3° Yevhenii Testsov (Nazionale Ucraina)

4° Yevhenii Spashencko (Nazionale Ucraina)

5° Andrea Tassi (Team Coratti)

6° Francesco Menghini (OP Bike)

7° Elia Basile (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

8° Sebastian Johan Tabares Alzate (Forno Pioppi)

9° Mykhaylo Basaraba (Nazionale Ucraina)

10° Francesco Cecchini (Sidermec-F.lli Vitali)

11° Andre Luke Tuckuwell (Aus, Team Bike Terenzi)

12° David Rosioru (Rou, Team Bike Terenzi)

13° Andrea Ciccone (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

14° Simone Piano (Gulp! Pool Val Vibrata)

15° Manuel Buldrini (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

16° Luca Cassandra (Deka Riders Team Bike Romagna)

17° Davide Mariani (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

18° Fabiano Faieta (Team Coratti)

19° Matteo Bandoni (UC Foligno)

20° Ivan Kalmykov (Ukr, Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

21° Jacopo Gioia (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

22° Simone Vari (Race Mountain Folcarelli Team)

23° Ciro Nocerino (Scap Trodica di Morrovalle)

24° Lorenzo Ragusa (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

25° Michele Baldini (UC Scat)

26° Gianmarco Vicini (Team Coratti)

27° Michael Carletti (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

28° Andrea Gismondi (Scap Trodica di Morrovalle)