Andrea Novelli è il nuovo capitano della Lisciani Teramo Calcio a 5

TERAMO – Le novità non mancano nella quotidianità della Lisciani Teramo Calcio a 5. Mentre si attendono gli ultimi nomi degli atleti che comporranno il roster a disposizione di mister Alfredo Valente, si scioglie il nodo su chi raccoglierà l’eredità di Giampaolo Marini (ora Club Manager) in qualità di capitano. Si tratta di Andrea Novelli, che con la sua numero 7 nell’ultima stagione si è fatto sentire eccome da veterano e con i suoi 8 gol in C1.

Lo stesso giocatore commenta così la novità: “Sono orgoglioso e contento di rappresentare questa società e oggi ancor di più di poterlo fare come capitano di una squadra che si toglierà molti sassolini dalle scarpe. Rivolgo un caloroso bentornato a chi continuerà insieme a me questa avventura anche nella stagione 2022/2023 e anticipo il benvenuto a chi si aggregherà nelle prossime settimane. Lotteremo tutti insieme per portare avanti e sempre più in alto una realtà che a Teramo purtroppo negli ultimi anni sta svanendo. Quindi un appello lo rivolgo anche a tutti i tifosi, ed è quello di sostenerci e di essere presenti numerosi alle partite ed esultare insieme verso nuovi traguardi. Pensando allo scorso anno è vero che siamo partiti a rilento, poi però siamo andati avanti alla grande con una continua crescita. La società vuole far bene e noi in campo dovremo ripagare quella voglia e quella fiducia. Voglio contribuire quanto più possibile portando con me venti intensi anni di futsal”.