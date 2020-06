Trenitalia in Abruzzo, dal 14 giugno orario estivo: ecco cosa cambia

Diventano 21 le Frecce (6 Frecciarossa, 8 Frecciargento e 7 Frecciabianca) che ogni giorno uniscono l’Abruzzo con il Nord Italia

PESCARA – Dal 14 giugno, con l’avvento dell’orario estivo, ornano sull’Adriatica 6 Frecciarossa e 8 Frecciargento che fermano anche in Abruzzo, che vanno ad aggiungersi ai 7 Frecciabianca già in circolazione. Incremento dell’offerta completato con l’introduzione di altri 8 InterCity, 4 subito e altri 4 dal primo luglio, che porta a 14 il totale. Cresce anche il numero dei treni regionali ed interregionali: diventano 138 collegamenti feriali, pari circa al 90% dell’offerta ordinaria ante-covid. Nuovi collegamenti nei giorni festivi per le località balneari della Costa dei Trabocchi.