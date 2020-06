Voli estate 2020 da e per Pescara con Ryanair: ecco quali

Ripartono i voli della compagnia dall’Aeroporto d’Abruzzo. Sono sette le rotte garantite per la stagione estiva. Ripristinato il volo Milano-Bergamo

PESCARA – Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 12 Giugno, ha annunciato che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Pescara, a partire dal 22 giugno, con il ripristino del volo Milano-Bergamo e incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono sicuramente Regno Unito, Germania, Belgio, Romania e Spagna.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare l’Abruzzo con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire questa terra ricca di storia, tradizioni e cultura: dalla bellezza dei tramonti sulla costa dei Trabocchi alla silhouette delle vette che si stagliano imponenti, dall’atmosfera suggestiva dei borghi ove il tempo sembra essersi fermato, all’ottima cucina regionale che soddisferà anche i palati più esigenti.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Pescara verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo da e per l’aeroporto di Pescara include sia il collegamento nazionale con Milano-Bergamo, sia destinazioni internazionali – Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Francoforte, Barcellona, Düsseldorf, Bucharest*.

Chiara Ravara – Head of International Communications di Ryanair – ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 7rotte da e per l’aeroporto di Pescara a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Il voloPescara-Milano Bergamo sarà già disponibile dal 22 giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

Enrico Paolini – Presidente Saga Aeroporto d’Abruzzo

“La ripresa dei voli commerciali con Ryanair, rappresenta una ripartenza importante per il nostro Aeroporto e tutto il territorio regionale. Le nuove destinazioni Ryanair per l’estate, 7 rotte rispetto alle 5 iniziali previste fino a qualche giorno fa, vanno oltre le nostre aspettative, gratificando e sottolineando lo sforzo continuo profuso da tutto lo staff della Saga. Un grande lavoro di squadra, dunque, grazie al quale sarà possibile volare da e per Pescara per lavoro o per piacere e, soprattutto, si volerà sicuri, grazie alla continua sanificazione di tutta la struttura aeroportuale, così come previsto dai protocolli ministeriali”.

*Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.