Treni storici sulla ferrovia del Centro Italia con 12 nuovi viaggi

SULMONA – Ripartono i treni storici sulla “Ferrovia del Centro Italia”, tra Sulmona, L’Aquila e Rieti. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Pallenium in collaborazione con Fondazione FS e l’associazione Le Rotaie, ripropone un itinerario che si snoda tra i binari dell’Italia Centrale, tra borghi incontaminati e luoghi di grande fascino.

Il primo appuntamento, previsto per domenica 27 marzo, è già sold out. Il calendario completo, consultabile sul sito fondazionefs.it, propone numerose date dal mese di aprile fino al prossimo novembre per 12 viaggi complessivi.

Il programma turistico consentirà ai viaggiatori di percorrere a bordo delle storiche vetture degli anni ’30 i binari che collegano Abruzzo e Lazio, toccando L’ Aquila, Sella di Corno, Antrodoco e Rieti. L’arrivo del treno a Rieti è previsto alle 11.20. Dalla stazione partiranno tour dedicati alla scoperta delle bellezze della città: Rieti Sotterranea, Rieti Medievale, Hortus Simplicium ed uno speciale collegamento bus per la visita del Santuario di Fonte Colombo in collaborazione con il Gruppo FAI di Rieti.

Il treno storico ripartirà da Rieti alle 17.15, con arrivo a Sulmona previsto per le 19.47.

Per conoscere le modalità di acquisto dei biglietti e tutte le informazioni relative ai prossimi eventi in treno storico, è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social netowork.