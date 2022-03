Diretta Olbia – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 27 marzo alle 14.30 si gioca Olbia – Teramo, gara valida per la 34° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C é Olbia – Teramo, che si gioca domenica 27 marzo, con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Olbia – Teramo, valida per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il sig. Enrico Gemelli di Messina, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Nicola Morea di Molfetta e Marat Ivanavich Fiore di Genova, quarto ufficiale il sig. Davide Gandino di Alessandria.

La presentazione del match

I sardi sono reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Siena e sono dodicesimi, a pari merito con Siena, Montevarchi e Teramo, con 37 punti, frutto di nove vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte, con ventisei gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte siglando quattro e incassandone altrettanti. Gli abruzzesi vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Pescara. I loro 37 punti sono frutto di nove partite vinte, dieci pareggiate e quattordici perse; trentadue reti segnate e cinquantuno incassate. Il bilancio del Teramo nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con tre gol fatti e quattro subiti. All'andata, lo scorso 21 novembre, finì 2-2.

QUI OLBIA – Canzi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Ciocci in porta e difesa composta da Brignani, Pisano e Emerson. A centrocampo Renault e Chierico; sulle corsie Arboleda e Larosa. Sulla trequarti Biancu, alle spalle della coppia d’attacco formata da Udoh e Ragatzu.

QUI TERAMO – Guidi dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Perucchini in porta e difesa da Codromaz, Soprano e Iacoponi. In mezzo al campo Arrigoni e Fiorani; sulle fasce Lombardo e Mordini. Unica punta Rosso davanti ai trequartisti Malotti e Bernardotto.

Le probabili formazioni di Olbia – Pescara

OLBIA (3-4-1-2): Ciocci, Brignani, Pisano, Emerson, Arboleda, Renault, Chierico, Larosa, Biancu, Ragatzu, Udoh. Allenatore: Max Canzi

TERAMO (3-4-2-1): Perucchini, Codromaz, Soprano, Iacoponi, Lombardo, Arrigoni, Fiorani, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso. Allenatore: Guidi