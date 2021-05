Tredici Bandiere blu per l’Abruzzo, la nota di Guerino Testa

“Cresce il sigillo di qualità. Si lavora per costruire sistema turistico virtuoso. Auspico accelerazione nell’abolizione coprifuoco”

REGIONE – “Le 13 Bandiere Blu che l’Abruzzo conquista quest’anno – 3 in più del 2020 – attestano come cresca il sigillo di qualità ambientale per la nostra regione. Gli ambiti riconoscimenti sono di certo motivo di orgoglio – ancor di più per la città di Pescara che lo ottiene per la prima volta – e rappresentano non un punto di arrivo ma di partenza e di stimolo a proseguire con maggiore attivismo nell’adozione di progetti sempre più green in tema di politiche ambientali, un processo che ci vede tutti impegnati ad assicurare alle future generazioni un ambiente più sostenibile e sano.

In particolare, il percorso di valorizzazione del mare, non solo come risorsa naturale inestimabile ma intorno al quale costruire un sistema turistico virtuoso. L’aumento dei vessilli per l’anno in corso sono un attestato di garanzia del nostro mare e delle nostre spiagge ma anche il giusto premio per il lavoro che si sta portando avanti, a partire dagli investimenti effettuati sugli impianti di depurazione che hanno innegabilmente contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Per gli operatori abruzzesi del turismo, dopo mesi di fermo, le Bandiere Blu sono un indubbio punto a favore ed auspichiamo che inducano ad accelerare l’ abolizione del coprifuoco, misura restrittiva che, al momento, spinge molti potenziali turisti a preferire altre mete”.

Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.