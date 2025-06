Tre Monti: innovazione e sostenibilità per la transizione ecologica

PESCARA – L’inclusione delle comunità locali e la collaborazione tra vari attori sono essenziali per la crescita sostenibile. Questo è stato discusso durante gli incontri di Tre Monti a Francavilla al Mare, in occasione dell’evento “L’innovazione passa dal territorio”, evento con l’alto patrocinio di Regione Abruzzo, RemTech Expo – Hub Tecnologico Ambientale (Ferrara Expo), Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati e in collaborazione con Greenthesis, Edison Regea, ACR Reggiani (Gruppo Herambiente) e Vectre.

Tra i casi di studio le attività di risanamento nel SIN di Bussi. Tre Monti ha misurato l’impatto ambientale ed economico attraverso indicatori come carbon footprint e circular economy, per migliorare l’efficienza e la sostenibilità.

Tre Monti utilizza una piattaforma digitale per monitorare i processi e gestire i dati. Damiano Belli, Amministratore Delegato di Tre Monti, ha affermato l’intento di sviluppare un modello di gestione sostenibile replicabile e facilmente comunicabile alle comunità e agli interlocutori coinvolti.