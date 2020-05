Chieti, nominati i Sindaci in seno al Collegio Sindacale della OPS

Angelo Romano, Sindaco effettivo, e Angelo Iecco, nominati con Decreto del Sindaco Di Primio tra chi aveva risposto all’avviso di selezione

CHIETI – Il Sindaco Umberto Di Primio ha firmato il Decreto Sindacale n. 99 con il quale vengono nominati i componenti del Collegio sindacale dell’OPS di competenza del Comune di Chieti.

Sindaco effettivo in seno al Collegio sindacale dell’O.P.S. S.p.A. di Chieti – Organizzazione Progetti e Servizi, é stato nominato il Dottor Angelo Romano. Sindaco supplente, invece, é stato scelto il Dottor Angelo Iecco.

Il Sindaco e il suo supplente sono risultati in possesso dei requisiti previsti per la nomina, ossia: ‘iscrizione al Registro dei Revisori Legali; dichiarazione di non trovarsi, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle condizione di incompatibilità o ineleggebilità previste dalla legge.