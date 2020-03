Trasacco, un app per l’allerta sanitaria: dove scaricarla

TRASECCO – L’Amministrazione comunale di Trasacco ha deciso di attivare una App istituzionale in grado di diffondere informazioni in tempo reale direttamente a tutta la cittadinanza, garantendone l’ufficialità. Grazie alla nuova App il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Trasacco potrà rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo:

comunicati

regole comportamentali

indicazioni operativi

materiale informativo

che in un momento di particolare emergenza, come quello che stiamo vivendo in questo momento, sono fondamentali per la gestione delle normali attività quotidiane.

La App è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando “MyCity”. Una volta che la App è avviata, scegliete la Regione, la Provincia e poi il Comune.

“Vogliamo ringraziare l’Azienda Gaspari Lab, spin-off tecnologico del Gruppo Gaspari per averci donato per tutto il periodo dell’allerta sanitaria, la possibilità di mettere a disposizione per la cittadinanza questo nuovo canale ufficiale, contenendo la diffusione di fake news”.