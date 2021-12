TPL, il Sindaco di Chieti scrive ai Consiglieri Regionali

Il sindaco Ferrara: “L’intento è quello di trovare una soluzione che tuteli le maestranze e risponda alle istanze del gestore”

CHIETI – Nei giorni scorsi il sindaco Diego Ferrara ai consiglieri regionali referenti per Chieti una lettera sulla situazione della mobilità e trasporti che si allega.

“Ho voluto coinvolgere i consiglieri regionali nell’auspicio e nella prospettiva che le condizioni del trasporto pubblico locale a Chieti possano migliorare sia per le maestranze che si sono viste annullare i contratti di secondo livello, sia per il gestore (La Panoramica), che in mancanza di adeguati finanziamenti da parte della Regione, rischia di non poter sostenere gli investimenti fatti – spiega il primo cittadino – Per trovare una soluzione a questo problema, ho voluto mandare una lettera accorata ai consiglieri referenti del nostro territorio, con l’auspicio che a breve possa prendere vita un’iniziativa amministrativa da parte del Governo regionale oppure, possa attivarsi un’azione congiunta che porti allo scopo: sostenere il comparto con contributi pubblici, com’è avvenuto in altre realtà abruzzesi”.