TPL L’Aquila: modalità di svolgimento dello sciopero dell’8 febbraio

Il personale viaggiante, in caso di adesione, si asterrà dal lavoro dalle 9.10 alle 13.10; uffici e officine le ultime 4 ore della prestazione lavorativa

L’AQUILA – La Direzione di AMA rende noto che le Segreterie Regionali Abruzzo FILT, CGIL, FIT, CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL e UGL/FNA hanno aderito alla proclamazione di sciopero delle Segreterie Nazionali previsto per il giorno 8 febbraio 2021.

Il personale viaggiante e le biglietterie, in caso di adesione allo sciopero, si asterranno dal lavoro per 4 ore: dalle 9.10 alle 13.10. Esiste, pertanto, la possibilità che nel suddetto orario alcune corse non vengano effettuate.

Per il personale a terrà (uffici e officine) l’astensione dal lavoro é prevista per le ultime quattro ore della prestazione lavorativa.