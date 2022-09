Tour federale Beach Bocce 2022: finali a Vasto rimandate a domani

VASTO – Sfortuna sulle finali nazionali del tour federale 2022 del Beach Bocce. Il maltempo che sta imperversando sulla costa Adriatica impedirà, infatti, la disputa dell’atteso evento, in programma al Lido Acapulco di Vasto Marina.

Il maltempo, che ha colpito in maniera piuttosto dura le Marche nelle scorse ore, è arrivato anche in terra abruzzese e il Centro Funzionale d’Abruzzo, in seguito all’emissione da parte del dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22055 PROT. PRE/41906 del 16.09.2022, ha lanciato l’allerta: “Dalle prime ore di sabato 17 settembre 2022, e per le successive 12-18 ore – si legge nell’avviso – si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Provincia autonoma di Trento, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio, ad Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle citate regioni adriatiche”.

Il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, si è riunito con tutto il comitato organizzatore e partecipanti per renderli edotti di una situazione di grandissimo disagio, eccezionale. Pertanto si cambiano le regole in corso decidendo all’unanimità che “si giocherà domani mattina alle 8.30, se le condizioni lo consentiranno” ha dichiarato De Sanctis.

“Non si disputerà una doppia partita ma una sola partita ad eliminazione diretta agli undici punti. Si allestiranno otto campi con un girone su due campi quindi per le ore 12.30 massimo la manifestazione decreterà i vincitori”.

“La Federazione – ha concluso il numero uno della FIB – si rammarica tantissimo, ma naturalmente anche per il prossimo anno sarà organizzato in maniera diversa e soprattutto non inoltrandosi a metà settembre per poter disputare le finali, ma in un periodo sicuramente più estivo”.