CONGIUNTI – L’Atletica Val Tavo sta mettendo in cantiere un’edizione della Stracongiunti di una certa rilevanza e di grande impatto emozionale, dai piccoli agli adulti, sabato 24 settembre a Congiunti nella gara podistica che assegna i titoli di campione regionale di corsa su strada Uisp a tutti i vincitori di categoria.

In programma la competitiva di 11 chilometri (con tetto massimo di 300 partecipanti), la non competitiva di 2,5 chilometri e le varie gare dedicate ai bambini e ai ragazzi dai 0 ai 15 anni su diverse distanze.

“Allo stato attuale – spiega Giorgio Agostinone, presidente dell’Atletica Val Tavo – continuiamo a lavorare alacremente affinché nulla venga lasciato al caso con la migliore accoglienza possibile. Al prestigio del titolo regionale, ai primi di ogni categoria, aggiungeremo la bontà dei ricchi premi a tutti gli iscritti alla Stracongiunti, senza dimenticare il pacco gara con i prodotti del nostro territorio e una maglietta celebrativa in tessuto tecnico. Saranno premiati i primi cinque gruppi più numerosi, i primi tre gruppi extraregionali, i primi cinque classificati di ogni categoria, i primi tre assoluti maschili e femminili con i vincitori che si aggiudicheranno il trofeo Francesco Contini. Un premio speciale verrà assegnato per l’eventuale nuovo record cronometrico del percorso. In tutto questo non ci dimentichiamo delle categorie giovanili perché tutti i bambini e i ragazzi riceveranno medaglie e coppe nelle gare intitolate alla memoria di Franco Mantini. Accontenteremo anche i partecipanti alla passeggiata che potranno andare del loro passo nei 2.5 chilometri di percorso e riceveranno in regalo la maglietta celebrativa dell’evento”.

Il portale di riferimento per l’iscrizione è Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=35 . Il costo è di 8 euro per la competitiva (con annesso pacco gara e maglia celebrativa in tessuto tecnico), 2 euro per le categorie giovanili (coppe e medaglie per tutti) e 4 euro per la passeggiata non competitiva (in regalo la maglia celebrativa in tessuto tecnico).