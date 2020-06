Tornimparte, inefficienze DSB: le richieste del Comune

Segnalate inefficienze ed interruzione del pubblico servizio erogato dal Distretto Sanitario di Base di Tornimparte sito nella frazione di Rocca Santo Stefano in Tornimparte (AQ)

TORNIMAPARTE (AQ) – “In considerazione dei recenti, ulteriori, disservizi del CUP del Distretto Sanitario di Rocca Santo Stefano, è stata inoltrata un’ulteriore richiesta al Direttore Generale della ASL1 al fine di adeguare i mezzi di connessione, in attesa del previsto adeguamento dell’infrastruttura di connettività alla tecnologia in fibra ottica.

É stata, inoltre, richiesto alla Prefetta dell’Aquila di verificare se sussistano le condizioni per contestare a Telecom Italia S.p.A. l’interruzione di pubblico servizio, in quanto risulta evidentemente turbata la regolarità dello stesso (Art. 331 C.P.). La comunicazione è stata inoltrata, per opportuna conoscenza e per ogni eventuale azione consequenziale, alle Autorità competenti”. Lo si apprende da una nota del Comune di Tornimparte.