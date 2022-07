Torneo di Scacchi, la terza edizione a Luco dei Marsi: ecco quando

LUCO DEI MARSI – Sport, condivisione e natura, un mix ammaliante che domenica, 24 luglio, tornerà nell’estate luchese con la terza edizione del Torneo di Scacchi, promossa dall’associazione sportiva Angizia Color Fun. Location d’eccezione per il torneo – aperto a tutti, principianti assoluti o scacchisti esperti – il convento dei cappuccini e la rigogliosa “Selva dei Frati” in cui la storica costruzione, oggi centro servizi socioculturali, è incastonata.

Numerosi i partecipanti che si sfideranno “all’ultima mossa”, ma attesi all’evento anche i tanti semplici appassionati, che non perderanno l’occasione per gustare un pomeriggio all’aria aperta in compagnia del gioco di strategia e logica tra i più amati, praticato da giocatori di ogni età.

L’evento si svolgerà dalle 15 alle 19.30 circa, ed è possibile iscriversi/prenotarsi contattando il numero: 3335723280 (Antonio) oppure direttamente sul posto, prima dell’inizio del torneo.