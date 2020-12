Tino Fonte da cantante partecipò a una popolare trasmissione tv americana

CAPESTRANO – “Tino Fonte” Di Iulio nacque a Capestrano, in provincia dell’Aquila, il 22 aprile del 1933. Nel 1952 decise di emigrare verso il Venezuela. Stabilì la sua residenza a Caracas dove conobbe e sposò J. Isabel “Isa” Ramirez. I due ebbero quattro figli: Octavio; Cathi Levine; Daniel e David. Successivamente volle raggiungere gli Stati Uniti arrivando a Natick in Massachusetts. Trovò lavoro nel colosso industriale “Dennison Manufacturing Company” (prodotti di carta di consumo come cartellini, etichette, contenitori e involucri vari) come macchinista per l’assemblaggio finale.

Ma la sua vera passione fu il canto. La sua voce da tenore era accompagnata da una dote melodica non comune. Scelse come nome d’arte quello di “Tino Fonte”. Amatissimo dagli italo-americani si esibì per anni con vari gruppi musicali in locali notturni, festival e radio. Offrì sempre il suo generoso contributo cantando per manifestazioni a favore di raccolta fondi. Richiestissimo per esibirsi durante feste di matrimonio. La sua notorietà ebbe un notevole impulso quando, nel 1969, si esibì nella popolarissima trasmissione televisiva “Ted Mack Original Amateur Hour” (ritenuto il progenitore del “America’s Got Talent”).

Il presentatore, Ted Mack, si dichiarò entusiasta della sua “performance”, applauditissima, nel cantare di “Love Me With All Of Your Heart” (“Cuando calienta el sol”). La sua esibizione video è conservata nel “The Library of Congress” (antica istituzione culturale, funge da braccio di ricerca del Congresso e più grande biblioteca del mondo). L’amata moglie, “Isa”, morì nell’aprile del 2012. “Tino Fonte” Di Iulio morì, il 7 marzo 2019 a Needham in Massachusetts.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”